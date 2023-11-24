45% работодателей готовят новогодние мероприятия для сотрудников с детьми

В среднем организации готовы потратить на новогодние праздники до 100 тысяч рублей. Детям подарят сладкие подарки и билеты на елку. Семьи сотрудников пригласят на офисный корпоратив с аниматорами и в ресторан.

Почти половина компаний (45%) планируют организовать праздник для детей сотрудников в честь Нового года. Из них 44% раздадут детям сладкие подарки, а 18% пригласят семьи сотрудников отметить праздник в ресторане. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

15% работодателей устроят в офисе новогоднюю елку с аниматорами, небольшой фуршет готовят 5% компаний, а 3% подарят детям сотрудников билеты на елку.

Елки — это не просто тимбилдинг, а способ подарить яркие эмоции в семейном формате. Новогодние семейные активности формируют теплые и доверительные взаимоотношения на работе, а также сближают коллектив, — сказал заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

Потратить на новогодние праздники для сотрудников до 50 тыс. рублей готовы 37% компаний. Сумму от 51 до 100 тыс. рублей заложили в бюджет 27% опрошенных. 14% работодателей на елку для детей выделили от 101 до 300 тыс. рублей.

Только 4% предприятий согласны организовать праздник за 301-500 тыс. рублей. А больше 500 тыс. рублей на Новый год потратят 18% компаний.