Как в 2024 году изменится размер декретных из-за нового МРОТ

Средний дневной заработок (СДЗ) в 2024 году для расчета минимального размера больничного составит: 19 242 руб. х 24 месяца / 730 дней = 632,61 руб.
Таким образом, за 140 дней больничного по беременности и родам женщина получит минимум 632,61 х 140 = 88 565,40 руб.
Это при условии, что перед декретом она работала на полную ставку.
Что касается максимального декретного, то его размер зависит от предельной базы за предыдущие годы. В 2024 году по умолчанию будут учитывать 2022 и 2023 годы. База такая:
1 032 000 руб. – в 2022 году;
1 917 000 руб. – в 2023 году.
Максимальный СДЗ в 2024 году составит (1 032 000 + 1 917 000) / 730 = 4 039,73 руб.
Таким образом, за 140 дней больничного по беременности и родам женщина получит максимум 4 039,73 х 140 = 565 562,20 руб.
То есть, в 2024 году декретные составят от 88,5 тыс. до 565,6 тыс. рублей.
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