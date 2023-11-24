Как в 2024 году изменится размер декретных из-за нового МРОТ

Недавно утвердили новый МРОТ с 01.01.2024. Повышение будет на 18,5% до 19 242 руб. В связи с этим вырастут и некоторые пособия, которые зависят от этого показателя.

Средний дневной заработок (СДЗ) в 2024 году для расчета минимального размера больничного составит: 19 242 руб. х 24 месяца / 730 дней = 632,61 руб.

Таким образом, за 140 дней больничного по беременности и родам женщина получит минимум 632,61 х 140 = 88 565,40 руб.

Это при условии, что перед декретом она работала на полную ставку.

Что касается максимального декретного, то его размер зависит от предельной базы за предыдущие годы. В 2024 году по умолчанию будут учитывать 2022 и 2023 годы. База такая:

1 032 000 руб. – в 2022 году;

1 917 000 руб. – в 2023 году.

Максимальный СДЗ в 2024 году составит (1 032 000 + 1 917 000) / 730 = 4 039,73 руб.

Таким образом, за 140 дней больничного по беременности и родам женщина получит максимум 4 039,73 х 140 = 565 562,20 руб.

То есть, в 2024 году декретные составят от 88,5 тыс. до 565,6 тыс. рублей.