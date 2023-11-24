За оформление пособий на Госуслугах предлагают повысить размер выплат

Тем, кто не будет ходить в МФЦ за оформлением пособий, а подавать документы дистанционно через Госуслуги, предложили платить на 10% больше.

Правительство Московской области предложило выдавать повышенные пособия тем, кто будет дистанционно оформлять выплаты и активно пользоваться цифровыми услугами. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

Механизм может быть таким же, как, например, в ресторане: берешь кофе с собой — получаешь скидку 10 процентов. С цифровыми услугами то же самое: не ходи в МФЦ, подай заявку на «Госуслугах» и получи пособие не 1000 рублей, а 1100 рублей, — сказала Ирина Каклюгина.

Предложение направлено на мотивацию льготников использовать цифровые сервисы, а также оформлять выплаты без посещения МФЦ и отделений Соцфонда. Это сэкономит государству время и деньги на обработку личных запросов.