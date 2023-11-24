Бизнес сэкономил 200 млрд рублей благодаря мораторию на проверки

Предпринимателям удалось сэкономить на выплате штрафов порядка 200 млрд рублей. Мораторий на проверки не привел к росту нарушений со стороны бизнеса.

С 2020 года предприниматели каждый год экономили около 200 млрд рублей с помощью моратория на внеплановые проверки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Торгово-промышленной платы Сергея Катырина.

Мораторий на проверки бизнеса и ряд других мер по снижению административного давления, которые были введены с 2020 года, привели к тому, что предприниматели ежегодно экономят на выплате штрафов порядка 200 млрд рублей, — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что снижение контроля не привело к росту нарушений со стороны бизнеса.

Недавно мы писали, что президент Владимир Путин поручил правительству продлить действие моратория на проверки на 2024 год.