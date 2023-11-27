Центробанк поддерживает запрет покупать иностранные активы на ИИС

Налоговые льготы, которые предоставляют для ИИС, должны работать на развитие российского рынка. Поэтому запрет покупать зарубежные ценные бумаги на такие счета могут принять.

Центробанк поддержал запрет на покупку ценных бумах любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом пишут «Известия».

До введения санкций на счетах инвесторов было около 15-30% иностранных активов. Сейчас большинство ценных бумаг заморожены.

Недавно мы писали, что Минфин подготовил проект постановления с запретом приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Налоговые льготы, которые получают владельцы ИИС, должны быть направлены на развитие российской экономики, а не на вклад в зарубежные активы.

Сейчас действует два типа инвестиционных счетов: ИИС-1, который предполагает налоговый вычет в размере не больше 52 тыс. рублей в год, 13% от суммы пополнения счета. А также ИИС-2, где инвестор имеет право через три года после открытия счета получить вычет на все доходы от торговых операций.

С 2024 года начнет действовать новый ИИС-3. В нем совместят льготы первых и вторых счетов, а минимальный срок действия счета увеличится и в итоге достигнет 10 лет.

Новый инвестиционный счет позволит получать сразу несколько налоговых привилегий: вычет 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.

По оценке ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, в первом полугодии 2023 года доля зарубежных бумаг на ИИС не превышала 6% от всей суммы средств на счетах.

Инвесторы уже начали больше вкладываться в российский рынок, а новый запрет создаст благоприятную среду для появления на фондовом рынке новых эмитентов.