Как ИП заплатить страховые взносы за себя в 1С:Бухгалтерии 8

В программе установили размер страховых взносов, которые платят ИП в 2024 году за себя. Фиксированный тариф 49 500 рублей.

В 1С:Бухгалтерии 8 начиная с версии 3.0.144 установлен размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей за себя на 2024 год. Об этом сказано на сайте 1С.

Фиксированный размер взноса по единому тарифу составляет 49 500 рублей.

Если ИП платит взносы с доходов свыше 300 тыс. рублей, то общий максимальный размер взносов за год составит 277 571 рублей.

Чтобы заплатить страховые взносы, нужно открыть вкладку «Операции» и в разделе ИП выбрать строку «Уплата фиксированных страховых взносов».

После чего откроется форма, где необходимо указать период, за который будут рассчитаны суммы взносов. Можно выбрать расчет поквартально, по полугодиям и одной суммой в конце года.

В этом же окне можно запросить сверку с Соцфондом. Программа рекомендует ее проводить, чтобы убедиться в правильности расчетов. Обычно ответ занимает от 3 до 6 рабочих дней.

После чего можно перейти к оплате. Если вы формируете платежные поручения в 1С, а потом выгружаете их в клиент-банк или отправляете в банк сразу из программы, то можно нажать на кнопку «Оплатить с банковского счета».

Будут созданы платежные поручения на списания указанных сумм, но без проводок.

Если ИП формирует все платежи в банк-клиенте, а потом уже загружает в программу, то нажимать эту кнопку не нужно. Достаточно указать в платежках необходимые суммы, отправить деньги и загрузить выписку в программу.

Перечисление отразится в программе документом «Списание с расчетного счета».