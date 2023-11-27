ВТБ выпустит замещающие облигации до конца 2023 года

Замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же валютным эквивалентом. Сейчас у ВТБ три выпуска еврооблигаций в долларах и один выпуск в швейцарских франках.

ВТБ зарегистрирует выпуск замещающих еврооблигаций до конца 2023 года, однако Центробанк не разрешил эмитенту менять валюту. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова.

То есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом, — сказал Дмитрий Пьянов.

Сейчас у ВТБ есть четыре выпуска евробондов, три из которых в долларах с погашением в октябре 2022 года, в июне 2035 года и бессрочный. Еще одни ценные бумаги в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года.

22 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании с евробондами должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие облигации.

Недавно мы писали, что «Северсталь» стала первой компанией, которой разрешили не выпускать замещающие ценные бумаги.