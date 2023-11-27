Экономика России

Минздрав не запрещает продавать жидкости для вейпов

Власти не собираются ограничивать продажи жидкостей для вейпов. Иначе из бюджета выпадут 12 млрд рублей.
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Правительство не поддержало запрет на розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отзыв Минздрава.

Если принять законопроект, то из бюджета будут ежегодно выпадать больше 12 млрд рублей.

В 2023 году в федеральный бюджет от акцизов на никотинсодержащие жидкости поступит около 3,6 млрд рублей.

В законе о бюджете на 2024-2026 годы эта статья доходов также запланирована. В 2024 году собираются получить 12,1 млрд рублей, в 2025 году — 12,6 млрд рублей, а в 2026 — 13,1 млрд рублей.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) напомнили, что с 15 декабря 2022 года началась обязательная маркировка вейпов.

До 1 декабря 2023 года разрешена продажа таких товаров без маркировки, если они были ввезены или произведены до даты ее старта. Однако уже сейчас мы видим заметное обеление и легализацию отрасли — официальных точек продаж стало в 2,5 раза больше. В начале года их было 105 тыс., а в ноябре уже насчитывается 276 тыс., рост на 163%, — сказали в ЦРПТ.

Также Минздрав отметил, что решение о запрете жидкостей для вейпов будет способствовать «нелегальному обороту продукции без уплаты акциза».

Комментарии

1
  • Логотип hub
    hub 58 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    МинЗдрав не запрещает продавать жидкости, а то бюджет потеряет деньги - но МинЗдрав запретит употреблять жидкости и введет штраф за это, чем ещё больше пополнит бюджет)))

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