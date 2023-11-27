Число индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 11%

Инвесторы открыли больше 5,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Совокупный объем активов на ИИС вырос до 519 млрд рублей.

В третьем квартале 2023 года инвесторы открыли на 11% больше индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Общее число ИИС увеличилось до 5,7 млн рублей.

Совокупный объем активов на ИИС вырос до 519 млрд рублей, это на 3% больше, чем в 2022 году.

Средний размер инвестиционного счета за год практически не изменился и составил 210 тыс. рублей. В доверительном управлении у брокеров находятся портфели средней стоимостью 82 тыс. рублей.

Впервые с 2015 года доля российских акций в структуре активов выросла до 35%, тогда как количество облигаций резидентов упало до 15%.

Недавно мы писали, что Центробанк поддержал запрет покупать иностранные активы на ИИС.