Искусственный интеллект «Сбера» научился предсказывать выручку малого бизнеса

Прогноз от нейросетей позволяет банку лучше оценивать потенциал корпоративных клиентов и точнее предлагать нужные услуги.

«Сбер» при помощи искусственного интеллекта начал делать прогнозы годовой выручки своих клиентов из малого бизнеса. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Модель машинного обучения анализирует прошлогоднюю отчетность предприятия, динамику оборотов, место и срок ведения бизнеса, вид деятельности. Этот прогноз позволяет лучше оценивать потенциал бизнеса, точнее рекомендовать пакеты услуг, правильно оценивать лимиты по кредитам, — сказал Анатолий Попов.

На основании полученных данных «Сбер» сможет подобрать для бизнеса перспективную локацию. В 80% случаев клиенты достигают спрогнозированной эффективности.

Сейчас 1 тыс. компаний из среднего и крупного бизнеса проходят со Сбербанком цифровую трансформацию, еще 90% только задумываются об этом.

К 2026 году «Сбер» собирается нарастить число участников программы цифровой трансформации до 8 тыс. организаций.