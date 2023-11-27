Компенсацию за вынужденный прогул платят только за рабочие дни

Расчет среднего заработка для этих целей идет по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.
Роструд в письме от 30.10.2023 № ПГ/22595-6-1 рассмотрел такую ситуацию: работнику заплатили за вынужденный прогул, но только за рабочие дни. А в этот период были еще и праздничные выходные дни.
Между тем Роструд пояснил, что средний заработок определяют путем умножения среднего дневного заработка (СДЗ) на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.
Поэтому оплату за вынужденный прогул считают так: СДЗ умножают на количество рабочих дней в периоде прогула.
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