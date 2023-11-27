Чтобы применять патент с 1 января, ИП надо подать заявление до 15 декабря: таблица с кодами объекта

Если ИП хочет с 1 января 2024 года быть на патенте, подать заявление на его получение надо до 15 декабря 2023 года.

Об этом рассказали на вебинаре налоговики Удмуртии.

Заявление на патент подают не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала.

Для патента с 01.01.2024 предельный срок сдачи заявление – 15.12.2023.

В листе «А» заявления надо заполнить код объекта и признак объекта.

Смотрите таблицу с этими кодами.

Презентация от УФНС по Удмуртской Республике.