Чтобы применять патент с 1 января, ИП надо подать заявление до 15 декабря: таблица с кодами объекта

Об этом рассказали на вебинаре налоговики Удмуртии.
Заявление на патент подают не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала.
Для патента с 01.01.2024 предельный срок сдачи заявление – 15.12.2023.
В листе «А» заявления надо заполнить код объекта и признак объекта.
Смотрите таблицу с этими кодами.
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