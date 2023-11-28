Кого будут проверять по НДС в новом году

Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «РБК» рассказал, как налоговая отбирает компании для проведения детального анализа.
Если кто-то пользуется схемой по НДС, логично предположить, что он будет сразу пользоваться схемой по налогу на прибыль. Далее, есть риск, что заработная плата будет идти через неучтенные средства. Значит, надо наблюдать, нет ли аномалий в зарплате, которые создают риски для НДФЛ и для страховых взносов, — объяснил Даниил Егоров.
Также он добавил, что контрольные мероприятия среди всех компаний провести невозможно, иногда бывает достаточно нескольких громких дел, чтобы остальные поняли: с ними такое тоже может произойти.
ФНС уже нашла схему уклонения от налогов на рынках табака и пива.
Выявить такую схему не самое сложное, говорит Даниил Егоров. «Но это игра в кошки-мышки. Мы знаем схему, вопрос — сколько она проработает», — указал он.
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