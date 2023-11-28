Договорная неустойка не облагается НДС, если это действительно неустойка

Оплата от контрагента, не связанная с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включаются. Это относится, в том числе, к штрафам и неустойкам по договорам. Но злоупотреблять не надо.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 04.10.2023 № 03-07-11/94106.

Если договорная неустойка (штрафа, пени), по существу не является неустойкой, обеспечивающей исполнение обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), то она включается в базу по НДС.

Определять, связана или не связана неустойка с оплатой реализованных товаров, нужно в каждом конкретном случае с учетом условий договоров в зависимости от конкретной хозяйственной ситуации.

Ранее Минфин также заявлял, что если неустойка по факту – это часть цены товара, то по ней будет НДС (письмо от 23.11.2021 № 03-07-11/94424).

Комментарий главного редактора «Клерка» Что касается налога на прибыль, то договорная неустойка им облагается. Ее включают в состав внереализационных доходов. Об этом Минфин сообщал в письмах от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54167, от 15.03.2023 № 03-03-06/3/21565, от 29.08.2022 № 03-03-06/3/84127. Дата получения дохода в данном случае: дата признания должником;

дата вступления в законную силу решения суда. Если у организации (например, образовательной) льготная ставка налога на прибыль 0%, то договорная неустойка идет в состав общих доходов, но не идет в состав профильных. То есть, она снижает шансы на право на льготу (письмо Минфина от 23.12.2021 № 03-03-06/3/105076).

Кстати, договорную неустойку от физлиц не надо пробивать на ККТ, но можно и пробить (письмо ФНС от 03.03.2022 № ЗГ-3-20/1923@).