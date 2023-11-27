Госдума пересмотрит критерии квалифицированных инвесторов

Статус квалифицированного инвестора будет можно получить по совокупности критериев: размер дохода, тестирование у брокера, экономическое образование, а также опыт работы и инвестирования.

В Госдуму внесли законопроект, который установит новые критерии для определения статуса квалифицированного инвестора.

Законопроект направлен на защиту физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и повешение их доверия к рынку капитала, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что Центробанк должен установить размер дохода, который будет новым критерием для получения квалификации.

Вместе с тем предусмотрена возможность комбинирования имущественного ценза и дополнительного подтверждения знаний у брокера. Банк России также установит вид сделок, которые могут совершать только инвесторы, которые прошли тестирование.

Законопроект позволит получить статус «квала» на основании комбинаций дохода, образования, опыта работы и количества совершенных сделок.

Кроме того, неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки до 300 тыс. рублей, если пройдут тестирование. Сейчас этот порог — 100 тыс. рублей.

Брокеры будут обязаны заключать с неквалифицированными инвесторами договор об обслуживании, по которому у брокера будет право использовать активы клиентов в своих интересах. Это будет возможно только при наличии положительного результата тестирования.