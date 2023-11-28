Председатель комитета Госдумы по финрынку: Слухи о банкротстве СПБ Биржи преувеличены

Анатолий Аксаков заявил, что руководство биржи находится в рабочем состоянии, а инвесторам нужно сохранять спокойствие, чтобы эффективно защищать свои вложения.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» рассказал, что руководство СПБ Биржи находится в рабочем состоянии, а слухи о банкротстве торговой площадки сильно преувеличены.

На данный момент говорить о том, что биржа является банкротом, будет неправильно. Есть ощущение, что это специально в том числе извне нашей страны запускается для того, чтобы раскачать финансовую лодку и понервировать наших инвесторов, — сказал Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что для эффективной защиты своих вложений инвесторам нужно сохранять спокойствие. Любые колебания принесут ущерб и бирже, и ее клиентам. Центробанк делает все, чтобы снизить риски работы инвесторов с СПБ Биржей.

Недавно мы писали, что в картотеке арбитражных дел появились заявление о банкротстве СПБ Биржи, но представители торговой площадки опровергли эту информацию.