👉 Какие данные надо передать в СФР на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком

Но в перечень документов для оформления этого пособия входит приказ об отпуске по уходу за ребенком, которого у работников по договору ГПХ в принципе нет.
Об этой проблеме мы писали ранее.
В СФР надо передать данные о дате начала и окончания отпуска по уходу за ребенком.
СФР в письме от 23.10.2023 № 14-02/110522л разъяснил, что вместо этих данных можно передать такие данные:
период действия договора ГПХ, если срок его действия заканчивается до исполнения ребенком возраста 1,5
или
период, за который работнику полагается пособие по уходу за ребенком, – до достижения ребенком возраста 1,5 лет, если договор продолжает свое действие после исполнения ребенку возраста 1,5 лет.
Комментарии2
Ссылочка на письмо только у меня не работает?
БорисфаундерКлерк
Поправили, заработало