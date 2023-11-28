👉 Какие данные надо передать в СФР на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком

С 2023 года работники по договорам ГПХ имеют право на оплату больничных пособий, в том числе, по уходу за ребенком.

Но в перечень документов для оформления этого пособия входит приказ об отпуске по уходу за ребенком, которого у работников по договору ГПХ в принципе нет.

Об этой проблеме мы писали ранее.

В СФР надо передать данные о дате начала и окончания отпуска по уходу за ребенком.

СФР в письме от 23.10.2023 № 14-02/110522л разъяснил, что вместо этих данных можно передать такие данные:

период действия договора ГПХ, если срок его действия заканчивается до исполнения ребенком возраста 1,5

или