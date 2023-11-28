Как провести переименование должности в форме ЕФС-1: инструкция

Поступило предложение отражать в ЕФС-1 такое кадровое мероприятие как переименование должности. По аналогии с переименованием компании.

Но разработчики новой формы ЕФС-1 не приняли его во внимание.

Дело в том, что Трудовым кодексом не предусмотрено понятие «переименование должности» . Изменение наименования должности происходит при переводе работника на другую работу (должность).

В данном случае сдают ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».

В графе 5 подраздела 1.1 формы ЕФС-1 указывают:

наименование структурного подразделения (если условие о работе в конкретном подразделении включено в трудовой договор).

Кстати, приказ с новой формой отправлен на регистрацию в Минюст. И электронный формат в ней – тоже. Проект новой формы – здесь, проект по формату – здесь.

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