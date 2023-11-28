Новая сотрудница сразу после приема может уйти в отпуск по уходу за ребенком

В ведомстве констатировали, что Трудовым Кодексом не регламентирована ситуация, когда женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, трудоустраивается на новое место работы.
Что же делать?
Минтруд в письме от 14.11.2023 № 14-6/ООГ-7072 сообщает, что после заключения трудового договора и оформления приема на работу к новому работодателю женщина с ребенком до 3 лет, вправе уйти в отпуск по уходу за ребенком по заявлению, поданному новому работодателю.
То есть, можно уйти в отпуск по уходу сразу же после приема на новую работу.
Комментарии4
Ирина
Интересно, а зачем предприятию нужен такой сотрудник?
СаняБухгалтер
Обманула?
А почему нет? У нас сейчас в стране дефицит кадров. А женщина элементарно могла переоценить свои силы.
иногда трудоустраиваются в состоянии немного беременна. причем на работу, где категорически запрещены даже ранние сроки беременности. например работа связанная с подъемом тяжести... по принципу хоть куда-то перед декретом
с дальнейшим комментарием -я сама только что узнала :)