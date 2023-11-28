Новая сотрудница сразу после приема может уйти в отпуск по уходу за ребенком

Женщина, будучи в отпуске по уходу за ребенком, сменила место работы и хотела продолжить сидеть дома с ребенком, но на новом месте требуют, чтобы она сначала отработала пару месяцев. В ситуации разбирался Минтруд.

В ведомстве констатировали, что Трудовым Кодексом не регламентирована ситуация, когда женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, трудоустраивается на новое место работы.

Что же делать?

Минтруд в письме от 14.11.2023 № 14-6/ООГ-7072 сообщает, что после заключения трудового договора и оформления приема на работу к новому работодателю женщина с ребенком до 3 лет, вправе уйти в отпуск по уходу за ребенком по заявлению, поданному новому работодателю.

То есть, можно уйти в отпуск по уходу сразу же после приема на новую работу.