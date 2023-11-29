Больше половины банков не соблюдают требования РКН по части персональных данных

Речь идет в первую очередь об указании конкретных целей сбора и обработки данных, которые банки должны прописывать с 1 сентября 2022 года. К такому выводу пришли специалисты компании «Б-152», проанализировав политики конфиденциальности 324 банков, представленных на сайте Банка России, пишут «Ведомости».

По данным ЦБ на 1 ноября, в России работает 324 банка (224 с универсальной лицензией, 100 — с базовой). 162 из них не соблюдают требований Роскомнадзора (РКН), следует из анализа «Б-152». Около 10% банков вообще не имеют политики конфиденциальности на своем сайте.

Законодательство обвязывает, чтобы политика в отношении персональных данных была размещена на всех страницах сайта, где осуществляется сбор таких данных. При этом cookie-файлы и другие идентификаторы пользователя также относятся к понятию «персональные данные», так как позволяют теоретически определить конкретного субъекта и выделить его среди других лиц. В исследовании говорится, что только 6,5% политик банков содержали соответствующую информацию об обработке cookie-файлов.