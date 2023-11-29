Стали известны итоги первого этапа бизнес-премии Компания Года и Персона Года

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии Компания | Персона года подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке Компании | Персоны года 2023. «Клерк» стал информационным партнером этого события!
Следующим этапом премии будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.
Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу, — сказала генеральный директор премии Елена Лапик.
Участники премии смогут показать свой бизнес и получить:
Публичное признание. Победа или даже участие в качестве финалиста в такой престижной премии может привлечь внимание общественности, инвесторов, потенциальных партнеров и клиентов, что способствует укреплению бренда и репутации.
Экспертное признание. Положительная оценка экспертов и жюри может подтвердить уровень качества и инновационность представленных проектов.
Сетевые связи и партнерства. Участие в премии может стать поводом для установления новых полезных связей с другими участниками рынка, инвесторами, потенциальными партнерами или клиентами, что способствует развитию бизнеса.
Повышение мотивации сотрудников. Успех в премии может быть отмечен и внутри компании, что будет способствовать повышению мотивации сотрудников и укреплению командного духа.
Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.
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