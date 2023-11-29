Физлицам не положен вычет по НДС

Физлица, как конечные потребители, платят НДС в цене товара, но в отличие от ООО, права на вычет не имеют. Так задумано в НК РФ.

Почему все именно так устроено, объяснил Минфин в письме от 02.10.2023 № 03-07-14/93300.

Вопросы задали такие: Почему НДС, который взимается с тех, кто добавляет стоимость, платит конечный потребитель?

Почему вычет по НДС могут применять ООО, а физлица – нет?

По НК РФ предусмотрен возврат (вычет) НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам) только налогоплательщикам этого налога, которыми по статье 143 НК признаются организации и ИП.

Есть еще условие – такие товары (работы, услуги) должны использоваться в предпринимательской деятельности, облагаемой НДС.

Компенсация физлицам, не признаваемым плательщиками НДС, суммы данного налога, предъявленного им продавцами товаров (работ, услуг), Налоговым Кодексом не предусмотрена, констатирует Минфин.

Кстати, в ряде случаев с физлица могут взыскать НДС – если идет продажа недвижимости. Подробнее эту тему мы разбирали здесь.