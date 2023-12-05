Меньше половины банков соблюдают требования о сборе и обработке персональных данных

162 банка игнорируют требования конфиденциальности при работе с личными данными клиентов. Роскомнадзор направил организациям 4 тысячи требований привести политику конфиденциальности в соответствие с законом.

Больше половины российских банков игнорируют требования Роскомнадзора о личных данных клиентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Б-152».

Из 324 банков 162 не соблюдают требования закона о сборе и обработке персональных данных.

У 10% банков в принципе нет на сайте политики конфиденциальности, а у двух кредитных организаций этот документ датируется 2011 годом.

Банки не указывают, с какой целью они собирают персональные данные и как их обрабатывают. С 1 сентября 2022 года эта информация должна быть прописана в пользовательских соглашениях.

Политика конфиденциальности должна обновляться после изменений в законодательстве или в процессе обработки личных данных клиентов. Этот документ нужно размещать на всех страницах сайта, где собирают информацию о пользователях.

Полагаем, что исследование подтверждает необходимость дальнейшего повышения защитной роли государства, установления более строгих требований к операторам, проверки целесообразности сбора и обработки данных, соответствия обработки заявленной деятельности, — сказали в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор может начать проверку организации, если будет выявлено хотя бы три несоответствия политики обработки данных требованиям закона.

За девять месяцев 2023 года ведомство направило 4 тыс. требований привести в порядок политику конфиденциальности. Почти все они были исполнены, но 100 протоколов об административных правонарушениях за невыполнение требований все же составили.