34% работодателей проведут новогодние корпоративы в ресторанах

Компании собираются потратить во время корпоратива до 10 тысяч рублей на человека. Каждый третий работодатель организует новогодний праздник для сотрудников в ресторане.

В 2023 году новогодние корпоративы будут проводиться в ресторанах чаще, чем в офисах. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Каждая третья компания (34%) готовит для сотрудников вечеринку в ресторане, а в каждой пятой организации корпоратив пройдет в офисе (19%).

Двое из 100 работодателей запланировали совместный выезд за город, а 2% готовят для сотрудников новогоднее онлайн-мероприятие.

36% представителей компаний во время корпоратива готовы потратить от 3 до 5 тыс. рублей на человека. 35% считают, что хороший отдых стоит от 5 до 10 тыс. рублей на сотрудника.