Набиуллина: банковский сектор вернулся в в хорошую форму

Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму и теперь пришло время думать о его развитии.

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».

«С одной стороны банки вернулись в хорошую форму и самое время подумать о развитии и будущем. С другой стороны мы видим, что руководители многих банков устойчиво декларируют приверженность ценностям клиентоцентричности. Это очень важно для финансового рынка и банковского сектора»,— заявила госпожа Набиуллина.

В то же время Эльвира Набиуллина подчеркнула, что «ситуация далеко не идеальная». По ее словам, регулятор фиксирует жалобы на «скрытые уловки», продажи инвестиционных продуктов «с непонятными характеристиками», а также навязывание услуг. Госпожа Набиуллина указала, что важна не только прибыль «здесь и сейчас», но и создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей.