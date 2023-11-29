Расчетный центр СПБ Биржи остановил вывод средств со счетов клиентов

«СПБ Клиринг», отвечающая за расчеты по сделкам на СПБ Бирже, приостановила исполнение поручений на вывод денег со счетов участников торгов.

Об этом сообщается в информационном сообщении инвестиционной компании «Цифра брокер».

Согласно уведомлению, на данный момент «СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения на возврат денег, «являющихся средствами обеспечения», как и поручения по замене валюты денежных средств. Такое положение дел будет сохраняться, пока не будут проведены расчеты по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, подчеркивается в тексте сообщения.

Пока ограничения не будут сняты, «Цифра брокер» также не сможет выполнять поручения о выводе зарубежной валюты, полученной в результате конверсионных сделок.

Напомним, вчера, 27 ноября, появилась информация о подаче в суд заявления о банкротстве СПБ Биржи.