Можно ли выдать зарплату из кассы наличными

Большинство компаний идет по известному пути: перечисление средств на карты. Но что делать, если на счете денег сейчас нет, но есть в кассе. В перечень целей, на которые можно потратить средства из кассы, входит выплата зарплаты работникам. Это будет целевое использование наличных.

Перечень целей, на которые можно потратить средства из кассы, приведен в абзаце 2 пункта 1 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.

Там указано, что на выплату зарплаты компания имеет право потратить наличную выручку. Но есть исключение — в отношении денег, принятых от граждан в качестве платежей в пользу иных лиц, в частности сумм, полученных по посредническим договорам. Имеется в виду: комиссионная торговля, оплата услуг в пользу операторов мобильной связи.

❗️Важно. Снять деньги на зарплату с расчетного счета может работник, на которого выписан чек на получение денег. Кассовые операции может проводить и сам руководитель. Такие правила установлены пунктом 4 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.