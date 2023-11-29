Покупатели не оплачивают 70% корзин в интернет-магазинах

Селлеры теряют доходы из-за сформированных, но неоплаченных заказов. Чаще всего покупатели бросают корзины с товарами для садоводства, для детей и с особой маркировкой для взрослых.

Больше 70% собранных заказов остаются неоплаченными, что снижает фактический доход продавца. Об этом сказано в исследовании Tinkoff eCommerce.

Больше всего сформированных корзин остаются брошенными с товарами для садоводства (91%), на втором месте – товары для взрослых (81%), на третьем – товары для детей (79%).

Меньше всего неоплаченных покупок остаются в категориях гейминга (30%), канцелярских товаров (54%) и товаров для животных (56%).

Корзина без покупки — деньги на ветер. Финансово обидно привлечь покупателя, который нашел в интернет-магазине то, что хотел, но не смог оформить заказ — сделка сорвалась, деньги сожжены, — сказал Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce.

Одной из наиболее частых причин для отказа от оплаты становится сложность оформления заказа, а также неподходящие условия доставки и платежей.

Пользователей может не устраивать стоимость доставки, скорость и неудобные временные интервалы. Отказ от оплаты происходит, когда нужно долго заполнять данные карты или нет возможности оплатить товары при получении.