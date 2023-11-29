🔥Топ-5 горячих вопросов по воинскому учету

«Клерк» подготовил ответы на пять самых актуальных вопросов про воинский учет, чтобы вы могли быстро заполнить пробелы и не получать штрафы.

Что делать, если не встали на воинский учет до 1 октября?

Работодатели, которые не успели встать на воинский учет до 1 октября 2023 года могут не переживать. Военкоматы принимают документы и после этой даты, поэтому еще есть время подать информацию о сотрудниках и не получить штраф.

Административная ответственность грозит компаниям не за отсутствие воинского учета в целом, а за неисполнение конкретных обязанностей.

Например, вы не отправили сведения о приеме или увольнении сотрудника. Но факт нарушения могут выявить только в ходе проверки.

Напоминаем, что индивидуальные предприниматели и КФХ не обязаны вести воинский учет.

Можно ли отдать воинский учет на аутсорсинг?

Нет времени и ресурсов вести воинский учет в компании? Эту задачу можно отдать на аутсорсинг, но придется получить согласие сотрудников на передачу персональных данных третьему лицу.

Когда работника можно снять с воинского учета?

Важно проверять сроки, когда сотрудников нужно снимать с воинского учета. Это придется делать, если работник уволился, достиг предельного возраста пребывания в запасе или его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Чтобы снять с учета по возрасту, ответственный за ВУ в компании делает закрывающие записи в форме № 10 и личной карточке работника. В строке «Отметка о снятии с воинского учета» нужно указать «дату», написать «По возрасту» и поставьте подпись.

Как правильно заполнить форму № 6 для военкомата?

Один из главный отчетов, которые нужно предоставить в военкомат, — это сведения о численности работающих и забронированных сотрудников, пребывающих в запасе. Такой документ сдается по форме № 6 до 31 декабря 2023 года. Однако региональные власти могут сами установить нужную дату. Чтобы ничего не пропустить, уточните информацию в военкомате по месту регистрации компании.

Унифицированного бланка формы № 6 нет, но мы подготовили инструкцию по заполнению документа. Скачать образец заполнения.

Что учесть в плане мероприятий по воинскому учету?

Согласно пункту 39 методических рекомендаций от 11.07.2017, утвержденных Генштабом ВС, каждая компания должна разработать собственный план мероприятий по ведению воинского учета и бронированию граждан, находящихся в запасе.

В этом документе должны отражаться все мероприятия по ведению воинского учета, которые наметила компания на предстоящий календарный год. Чтобы вам было проще сориентироваться, что и как заполнять, мы подготовили Образец плана работы по ведению воинского учета.