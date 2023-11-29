Путин подписал новые правила по НДФЛ: платить надо два раза в месяц!

С 2024 года уплата НДФЛ будет идти два раза в месяц платежками со статусом 01, потому что платежки-02 со следующего года отменяются.

Норма про две уплаты и два уведомления в месяц установлена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Платить НДФЛ надо будет так:

за период с 1 по 22 число – до 28 числа текущего месяца;

за период с 23 числа по последнее число месяца – до 5 числа следующего месяца.

Таким образом, у бухгалтеров в 2024 году будет три платежки на налоги и взносы:

до 5 числа – на НДФЛ;

до 15 числа – на взносы на травматизм;

до 28 числа – на все остальные налоги.

Платить все налоги (кроме взносов на травматизм) надо на КБК ЕНП.

Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП с НДФЛ на 2024 год смотрите здесь.