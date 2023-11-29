НДФЛ

Путин подписал новые правила по НДФЛ: платить надо два раза в месяц!

С 2024 года уплата НДФЛ будет идти два раза в месяц платежками со статусом 01, потому что платежки-02 со следующего года отменяются.
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Норма про две уплаты и два уведомления в месяц установлена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Платить НДФЛ надо будет так:

  • за период с 1 по 22 число – до 28 числа текущего месяца;

  • за период с 23 числа по последнее число месяца – до 5 числа следующего месяца.

Таким образом, у бухгалтеров в 2024 году будет три платежки на налоги и взносы:

  • до 5 числа – на НДФЛ;

  • до 15 числа – на взносы на травматизм;

  • до 28 числа – на все остальные налоги.

Платить все налоги (кроме взносов на травматизм) надо на КБК ЕНП.

Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП с НДФЛ на 2024 год смотрите здесь.

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Комментарии

7
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    БорисфаундерКлерк

    Инфляция? 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 59 минут назад

      Главный бухгалтер

      Инфляция? 

      да при чём тут инфляция? Просто издевательство!

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 59 минут назад

    Главный бухгалтер

    вы платите, а мы закон сделаем

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 57 минут назад

    как же они достали своими постоянными изменениями

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 54 минуты назад

    Нет

    В конце дня Людвиг просит у своего босса Георга прибавку к окладу: сегодня ему повышали зарплату только в девять часов утра и только на 8 тыс. марок. В девять "это было еще кое-что", но потом объявили новый курс доллара, и Людвиг не может купить на них "даже галстук", "только бутылку дешевого вина", а "необходим именно галстук". Утром доллар стоил 30 тыс. марок, а в полдень уже 36 тыс... Так начинается роман Эриха Марии Ремарка "Черный обелиск", запечатлевший жизнь при гиперинфляции.

  • Логотип revita
    revita 52 минуты назад

    Главный бухгалтер

    😂😂 говорили будет одна платежка, сейчас уже три, даже интересно до скольки дойдем в следующем году.  

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