Путин подписал новые правила по НДФЛ: платить надо два раза в месяц!

Норма про две уплаты и два уведомления в месяц установлена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.
Платить НДФЛ надо будет так:
за период с 1 по 22 число – до 28 числа текущего месяца;
за период с 23 числа по последнее число месяца – до 5 числа следующего месяца.
Таким образом, у бухгалтеров в 2024 году будет три платежки на налоги и взносы:
до 5 числа – на НДФЛ;
до 15 числа – на взносы на травматизм;
до 28 числа – на все остальные налоги.
Платить все налоги (кроме взносов на травматизм) надо на КБК ЕНП.
Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП с НДФЛ на 2024 год смотрите здесь.
🎄Приглашаем принять участие в Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции! 14 декабря в Краснодаре, в отеле Marriott.
Спикеры-практики расскажут вам обо всех поправках в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров!
Проведите этот день вместе с нами!
Комментарии7
БорисфаундерКлерк
Инфляция?
Главный бухгалтер
да при чём тут инфляция? Просто издевательство!
Главный бухгалтер
вы платите, а мы закон сделаем
как же они достали своими постоянными изменениями
Нет
Главный бухгалтер
😂😂 говорили будет одна платежка, сейчас уже три, даже интересно до скольки дойдем в следующем году.