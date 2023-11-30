Как заполнить уведомление по НДФЛ за декабрь 2023 года

Если вы начислили НДФЛ по разным ставкам и КБК, то надо заполнить по каждому платежу свой блок строк 1–6 раздела «Данные». Если сумма начисленного НДФЛ нулевая, уведомление можно не подавать. Данные об отчетном периоде укажите в строке 5.
Внимательно заполняйте КБК, ОКТМО, суммы, отчетного периода, а также контрольные соотношения, по которым налоговики проверяют уведомления. Одно из них — сумма НДФЛ за отчетный период на 50 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.
❗️Важно. В каждом следующем уведомлении по НДФЛ указывайте полную сумму исчисленного подоходного налога, а не разницу между исчислениями за соответствующий период.
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