Как заполнить уведомление по НДФЛ за декабрь 2023 года

За декабрь организации подают уведомление по НДФЛ дважды — за период с 23 ноября по 22 декабря и с 23 по 31 декабря. Есть еще промежуточное уведомление, но оно пока не обязательное.

Если вы начислили НДФЛ по разным ставкам и КБК, то надо заполнить по каждому платежу свой блок строк 1–6 раздела «Данные». Если сумма начисленного НДФЛ нулевая, уведомление можно не подавать. Данные об отчетном периоде укажите в строке 5.

Внимательно заполняйте КБК, ОКТМО, суммы, отчетного периода, а также контрольные соотношения, по которым налоговики проверяют уведомления. Одно из них — сумма НДФЛ за отчетный период на 50 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

❗️Важно. В каждом следующем уведомлении по НДФЛ указывайте полную сумму исчисленного подоходного налога, а не разницу между исчислениями за соответствующий период.