Минцифры: в 2024 году на IT-разработки будут снова выдавать гранты

С 2024 года возобновят две грантовые программы для IT-разработчиков, но государство будет вкладывать в проект уже не 80% от стоимости, а 50%.

Стартапы и «якорные» заказчики смогут в 2024 году вновь получать гранты на IT-разработки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Со следующего года мы возобновляем две [грантовые] программы — [Фонда] Бортника и гранты от индустриальных центров компетенций, — сказал Максут Шадаев.

В 2024 году изменятся параметры софинансирования разработок. Вместо 80% от стоимости государство вложит 50%.

В ноябре 2023 года Минцифры по итогам аудита прекратило напрямую предоставлять гранты IT-разработчикам.