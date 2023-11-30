Российским банкам разрешат открывать зарубежные корсчета на постоянной основе

Сейчас банки с базовой лицензией могут открывать корреспондентские счета в иностранных организациях. Однако эта норма действует до 31 декабря. Ее собираются сделать бессрочной.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует принять во втором чтении законопроект, который даст право кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Сейчас у банков с базовой лицензией и с капиталом до 1 млрд рублей есть временное разрешение на открытие корсчетов в западных организациях. Оно действует до 31 декабря 2023 года. Авторы законопроекта предлагают сделать это право бессрочным.

Центробанк и правительство поддержали законопроект, поскольку норма уже доказала свою эффективность.