Российским банкам разрешат открывать зарубежные корсчета на постоянной основе

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует принять во втором чтении законопроект, который даст право кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках.
Сейчас у банков с базовой лицензией и с капиталом до 1 млрд рублей есть временное разрешение на открытие корсчетов в западных организациях. Оно действует до 31 декабря 2023 года. Авторы законопроекта предлагают сделать это право бессрочным.
Центробанк и правительство поддержали законопроект, поскольку норма уже доказала свою эффективность.
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