Трудовые отношения

Каждый пятый сотрудник откажется от новогоднего корпоратива

Большинство из тех, кто решил не приходить на праздник, не хотят тратить свое время на мероприятия, связанные с работой. Отказ от корпоратива без веских причин может стать тревожным звоночком для работодателя.
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В 2023 году 67% компаний будут проводить новогодние корпоративы, однако 19% сотрудников решили не идти на праздник, чтобы не тратить свое свободное время на мероприятия, связанные с работой. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Если сотрудник отказывается принять участие в новогоднем корпоративе без веских причин — это тревожный звоночек для руководителя. Такое поведение часто говорит о низкой лояльности к компании и нежелании становиться частью общей корпоративной культуры, — сказала директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.

Среди причин для отказа от корпоратива также называют семейные обстоятельства (13%), нежелание общаться с коллегами в неформальной обстановке (18%), неинтересный формат (23%) и нелюбовь к праздникам (15%).

Чтобы развлечься 61% сотрудников пойдут на корпоратив. 46% решили не отрываться от коллектива, а 23% признались, что посещение мероприятий – это обязательное условие.

74% работодателей проведут корпоративы в декабре, 3% решили собраться в январе, а остальные пока что не определились с датой.

48% организуют праздник для сотрудников в кафе или в ресторане, а 9% будут отмечать на удаленке.

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 42 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Откликнитесь!! те 67% компаний, которые проводят корпоративы! я не откажусь - только у нас корпоратив не проводят

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 39 минут назад

      Главный бухгалтер

      Эээхххх... какие корпоративы бывали у нас на моей прошлой работе!!!  

      Вот это время было!!!!!!

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 35 минут назад

      Главный бухгалтер

      я не откажусь - только у нас корпоратив не проводят

      На сегодняшней - ещё хуже, чем когда НЕ проводят!

      В рядкую, но бывает собираются. Ну, думаешь, пробило - может хоть чуток посидим.

      Нееее. Стол собирают и давай.... кто туда-сюда мечется что-то, у него сразу обнаружились дела, которые никак отложить нельзя. Другие, хоть и уселись, полчаса посидели и скорее уже надо бяжать.....

      Сидишь и офигиваешь тихонько: а нафига тогда вообще весь этот кипишь замышлять??? Ну нет - и ладно: коротко, ясно, понятно.

      А когда , вроде как и да, но на самом деле нет, то как-то совсем не понятно...

    • Логотип Королева
      Королева 33 минуты назад

      Королевская

      Откликаюсь

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