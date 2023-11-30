Каждый пятый сотрудник откажется от новогоднего корпоратива

В 2023 году 67% компаний будут проводить новогодние корпоративы, однако 19% сотрудников решили не идти на праздник, чтобы не тратить свое свободное время на мероприятия, связанные с работой. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».
Если сотрудник отказывается принять участие в новогоднем корпоративе без веских причин — это тревожный звоночек для руководителя. Такое поведение часто говорит о низкой лояльности к компании и нежелании становиться частью общей корпоративной культуры, — сказала директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.
Среди причин для отказа от корпоратива также называют семейные обстоятельства (13%), нежелание общаться с коллегами в неформальной обстановке (18%), неинтересный формат (23%) и нелюбовь к праздникам (15%).
Чтобы развлечься 61% сотрудников пойдут на корпоратив. 46% решили не отрываться от коллектива, а 23% признались, что посещение мероприятий – это обязательное условие.
74% работодателей проведут корпоративы в декабре, 3% решили собраться в январе, а остальные пока что не определились с датой.
48% организуют праздник для сотрудников в кафе или в ресторане, а 9% будут отмечать на удаленке.
Комментарии4
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Откликнитесь!! те 67% компаний, которые проводят корпоративы! я не откажусь - только у нас корпоратив не проводят
Главный бухгалтер
Эээхххх... какие корпоративы бывали у нас на моей прошлой работе!!!
Вот это время было!!!!!!
Главный бухгалтер
На сегодняшней - ещё хуже, чем когда НЕ проводят!
В рядкую, но бывает собираются. Ну, думаешь, пробило - может хоть чуток посидим.
Нееее. Стол собирают и давай.... кто туда-сюда мечется что-то, у него сразу обнаружились дела, которые никак отложить нельзя. Другие, хоть и уселись, полчаса посидели и скорее уже надо бяжать.....
Сидишь и офигиваешь тихонько: а нафига тогда вообще весь этот кипишь замышлять??? Ну нет - и ладно: коротко, ясно, понятно.
А когда , вроде как и да, но на самом деле нет, то как-то совсем не понятно...
Королевская
Откликаюсь