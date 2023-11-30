Каждый пятый сотрудник откажется от новогоднего корпоратива

Большинство из тех, кто решил не приходить на праздник, не хотят тратить свое время на мероприятия, связанные с работой. Отказ от корпоратива без веских причин может стать тревожным звоночком для работодателя.

В 2023 году 67% компаний будут проводить новогодние корпоративы, однако 19% сотрудников решили не идти на праздник, чтобы не тратить свое свободное время на мероприятия, связанные с работой. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Если сотрудник отказывается принять участие в новогоднем корпоративе без веских причин — это тревожный звоночек для руководителя. Такое поведение часто говорит о низкой лояльности к компании и нежелании становиться частью общей корпоративной культуры, — сказала директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.

Среди причин для отказа от корпоратива также называют семейные обстоятельства (13%), нежелание общаться с коллегами в неформальной обстановке (18%), неинтересный формат (23%) и нелюбовь к праздникам (15%).

Чтобы развлечься 61% сотрудников пойдут на корпоратив. 46% решили не отрываться от коллектива, а 23% признались, что посещение мероприятий – это обязательное условие.

74% работодателей проведут корпоративы в декабре, 3% решили собраться в январе, а остальные пока что не определились с датой.

48% организуют праздник для сотрудников в кафе или в ресторане, а 9% будут отмечать на удаленке.