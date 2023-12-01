В реестр такси внесли 100% участников рынка

Во ФГИС «Такси» появилась информация о 444 тысячах автомобилей, 73,6 тысячах перевозчиков и о 906 служб заказа такси.

100% участников рынка такси по всей стране зарегистрировались в федеральной государственной информационной системе ФГИС «Такси». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ФГБУ «СИЦ Минтранса России».

По состоянию на 29.11.2023 текущий уровень внесения сведений по такси, зарегистрированным до 01.09.2023, по всей России составляет 100%, — сказали в учреждении.

Реестр такси представляет собой открытую информацию, которая размещается на сайте «СИЦ Минтранса России».

Сейчас в системе есть данные о 444 тыс. транспортных средств, 73,6 тыс. перевозчиков и 906 служб заказа такси.

ФГИС «Такси» запустили 1 сентября 2023 года. По закону, сведения о перевозчиках, легковых такси и службах заказа должны быть внесены в реестры до 1 декабря 2023 года.