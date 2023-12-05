Роструд и СФР разошлись во мнении по оформлению кадрового мероприятия в ЕФС-1

Переименование должности не является переводом на другую работу, заявляет Роструд. А СФР заявляет, что переименование должно оформляться именно через перевод.

Вопрос Роструду задали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Если переименование отдела (структурного подразделения) оформить переводом это будет нарушение утверждает Роструд. Потому что переименование должности – это не перевод.

На этот же факт указали участники обсуждения проекта по новой форме ЕФС-1. Об этом мы рассказывали здесь.

Но разработчики формы заявили, что изменение наименования должности происходит при переводе работника на другую работу (должность).

В данном случае сдают ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».

Таким образом, по мнению трудового ведомства переименование – это не перевод, но для отчетов – это перевод.

Пока новую ЕФС-1 официально не утвердили, но скоро это случится. Документ сейчас находится на регистрации в Минюсте.