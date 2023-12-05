Отчетность в СФР

Роструд и СФР разошлись во мнении по оформлению кадрового мероприятия в ЕФС-1

Переименование должности не является переводом на другую работу, заявляет Роструд. А СФР заявляет, что переименование должно оформляться именно через перевод.
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Вопрос Роструду задали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Если переименование отдела (структурного подразделения) оформить переводом это будет нарушение утверждает Роструд. Потому что переименование должности – это не перевод.

На этот же факт указали участники обсуждения проекта по новой форме ЕФС-1. Об этом мы рассказывали здесь.

Но разработчики формы заявили, что изменение наименования должности происходит при переводе работника на другую работу (должность).

В данном случае сдают ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».

Таким образом, по мнению трудового ведомства переименование – это не перевод, но для отчетов – это перевод.

Пока новую ЕФС-1 официально не утвердили, но скоро это случится. Документ сейчас находится на регистрации в Минюсте.

Как правильно заполнять форму ЕФС-1

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Комментарии

3
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 23 минуты назад

    "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет." Всем привет от Ивана Андреевича!

  • Логотип indiebeer
    indiebeer 14 минут назад

    Руководитель

    Думаю, если упразднить Роструд, никто даже и не заметит

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 5 секунд назад

      Главный бухгалтер

      Думаю, если упразднить Роструд, никто даже и не заметит

      кто так или иначе вынужден обращать внимание на их регулярные бредни - очень даже заметят!!

      Роструд и СФР разошлись во мнении

      А минтруд ? уже спит??

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