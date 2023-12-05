Роструд и СФР разошлись во мнении по оформлению кадрового мероприятия в ЕФС-1

Вопрос Роструду задали на портале «Онлайнинспекция.рф».
Если переименование отдела (структурного подразделения) оформить переводом это будет нарушение утверждает Роструд. Потому что переименование должности – это не перевод.
На этот же факт указали участники обсуждения проекта по новой форме ЕФС-1. Об этом мы рассказывали здесь.
Но разработчики формы заявили, что изменение наименования должности происходит при переводе работника на другую работу (должность).
В данном случае сдают ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».
Таким образом, по мнению трудового ведомства переименование – это не перевод, но для отчетов – это перевод.
Пока новую ЕФС-1 официально не утвердили, но скоро это случится. Документ сейчас находится на регистрации в Минюсте.
Как правильно заполнять форму ЕФС-1
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Комментарии3
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет." Всем привет от Ивана Андреевича!
Руководитель
Думаю, если упразднить Роструд, никто даже и не заметит
Главный бухгалтер
кто так или иначе вынужден обращать внимание на их регулярные бредни - очень даже заметят!!
А минтруд ? уже спит??