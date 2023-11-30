За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 21.11.2023 № ПА-19-11/354@.
Не облагаются НДФЛ доходы от физлиц в порядке дарения, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками.
Это такие люди:
супруги;
родители;
дети;
дедушка;
бабушка;
внуки;
братья и сестры.
Если же недвижимость подарил не близкий родственник из этого списка (например, тетя), то за такой подарок надо заплатить НДФЛ и сдать декларацию 3-НДФЛ.
Кстати, если заключено соглашение о расторжении договора дарения, и оно зарегистрировано в Росреестре, то дохода для НДФЛ от отмененного дарения не будет. Об этом Минфин сообщал в письме от 27.09.2023 № 03-04-05/91712.
Комментарии1
Главный бухгалтер
если у вас нету тёти
то вам и не, то вам и не
не сдавать 3-НДФЛ !