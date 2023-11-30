НДФЛ

За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

При получении в дар недвижимости от родственника, который не относится к числу близких, нужно задекларировать свой доход по форме 3-НДФЛ.
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Разъяснение дает ФНС в письме от 21.11.2023 № ПА-19-11/354@.

Не облагаются НДФЛ доходы от физлиц в порядке дарения, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками.

Это такие люди:

  • супруги;

  • родители;

  • дети;

  • дедушка;

  • бабушка;

  • внуки;

  • братья и сестры.

Если же недвижимость подарил не близкий родственник из этого списка (например, тетя), то за такой подарок надо заплатить НДФЛ и сдать декларацию 3-НДФЛ.

Кстати, если заключено соглашение о расторжении договора дарения, и оно зарегистрировано в Росреестре, то дохода для НДФЛ от отмененного дарения не будет. Об этом Минфин сообщал в письме от 27.09.2023 № 03-04-05/91712.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 21 минуту назад

    Главный бухгалтер

    если у вас нету тёти

    то вам и не, то вам и не

    не сдавать 3-НДФЛ !

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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НДФЛ

За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

При получении в дар недвижимости от родственника, который не относится к числу близких, нужно задекларировать свой доход по форме 3-НДФЛ.

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