Бумажная квитанция электронного авиабилета выполняет роль первичного документа

Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку для целей налога на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2023 № 03-03-06/1/100966.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью или УКЭП, признаются для целей и налогообложения равнозначными бумажному документу, подписанному собственноручной подписью.

Маршрут/квитанция электронного билета и багажная квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) – это документ строгой отчетности.

В этой квитанции есть стоимость перелета. Этот бланк будет оправдательным документом для подтверждения расходов.

При этом организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

Ранее Минфин утверждал, что нужен еще посадочный талон, подтверждающий перелет со штампом о досмотре.