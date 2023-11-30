Как в декабре платить страховые взносы за сотрудников, чтобы уменьшить налог по УСН

Уменьшать налог по УСН на взносы без их оплаты можно только в случае фиксированных взносов. По взносам за работников – другие правила. Их сначала надо уплатить.

В этом году подтверждение факта уплаты вызывает затруднения.

Уменьшение налога по УСН на взносы происходит ежеквартально, поэтому наибольшую сложность вызывает фиксация факта уплаты взносов за последний месяц квартала.

Ранее никаких разъяснений от Минфина и ФНС на этот счет не было. Но недавно они вышли для декабря.

Если вы хотите учесть взносы за работников на уменьшение налога в декабре, вы должны: уплатить взносы за декабрь в декабре платежкой-01;

сдать уведомление по ЕНП в декабре с кодом 34/03 на эти взносы; или уплатить взносы за декабрь в декабре платежкой-02 с кодом МС.12.2023.

Дело в том, что с 1 октября 2023 года уведомление по ЕНП на взносы одновременно выполняет роль заявления о зачете. Автоматический зачет происходит на следующий рабочий день после сдачи уведомления.

Поэтому налоговики рекомендуют сдать его до 28.12.2023. Таким образом, 29.12.2023 (последний рабочий день года) произойдет резервирование взносов. Будет зафиксирован факт их уплаты, они попадут в раздел ЕНС с отложенной переплатой.