QR-коды вместо паспортов начнут тестировать в 2024 году

Для подтверждения личности будет достаточно открыть QR-код из мобильного приложения Госуслуги. Такой формат будут применять в МФЦ, банках, на кассах магазинов и при покупке ж/д билетов.

В 2024 году для подтверждения личности вместо паспорта начнут тестировать мобильное приложение Госуслуги. Электронный документ будет в формате QR-кода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

Предъявить QR-код вместо паспорта будет можно при получении банковского обслуживания, покупки железнодорожных билетов, при посадке в поезд, а также для обслуживая в МФЦ и для подтверждения возраста.

Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться, — сказал Дмитрий Дубынин.

Для того, чтобы пользоваться электронным паспортом, нужно сдать биометрические данные и разместить фото в профиле на Госуслугах. После чего в системе появится специальный QR-код, который может заменить паспорт в определенных ситуациях.

При сканировании QR-кода проверяющий увидит только необходимые сведения. Например, при покупке алкоголя будет доступен возраст, а во время оформления финансовых продуктов — ФИО, паспортные данные и дополнительная информация.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов считает, что электронный документ будет пользоваться спросом. Сейчас значительный процент населения носит с собой смартфон.

Любое внедрение новых механизмов, даже в режиме пилота, требует от участников приобретения оборудования для считывания цифровых документов, — сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также он добавил, что новые сервисы должны гарантировать защиту персональных данных от мошенников. Тогда пользователи не будут бояться ими пользоваться.