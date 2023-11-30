QR-коды вместо паспортов начнут тестировать в 2024 году

В 2024 году для подтверждения личности вместо паспорта начнут тестировать мобильное приложение Госуслуги. Электронный документ будет в формате QR-кода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.
Предъявить QR-код вместо паспорта будет можно при получении банковского обслуживания, покупки железнодорожных билетов, при посадке в поезд, а также для обслуживая в МФЦ и для подтверждения возраста.
Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться, — сказал Дмитрий Дубынин.
Для того, чтобы пользоваться электронным паспортом, нужно сдать биометрические данные и разместить фото в профиле на Госуслугах. После чего в системе появится специальный QR-код, который может заменить паспорт в определенных ситуациях.
При сканировании QR-кода проверяющий увидит только необходимые сведения. Например, при покупке алкоголя будет доступен возраст, а во время оформления финансовых продуктов — ФИО, паспортные данные и дополнительная информация.
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов считает, что электронный документ будет пользоваться спросом. Сейчас значительный процент населения носит с собой смартфон.
Любое внедрение новых механизмов, даже в режиме пилота, требует от участников приобретения оборудования для считывания цифровых документов, — сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Также он добавил, что новые сервисы должны гарантировать защиту персональных данных от мошенников. Тогда пользователи не будут бояться ими пользоваться.
Комментарии2
ну, не знаю.... совсем весело скоро будет у нас
Главный бухгалтер
Да вы обяжите сразу татуху набивать! Прямо при рождении!
куда бы предложить....
Во! По примеру Индии можно - на лоб! Они там точку рисуют, то же что-то означает. Ну а по этому закону - так же , только курва-кот