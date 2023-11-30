🔥 Пять горячих вопросов для бухгалтеров маркетплейсов: отвечают эксперты

«Клерк» подготовил для вас ответы на самые популярные вопросы по работе бухгалтеров с селлерами на маркетплейсах.

Как поступать с товаром, который вернули?

Маркетплейс вернул испорченный (битый, сломанный) товар без компенсации. Отразите это правильно. Для начала нужно показать возврат товара от покупателя. Это делается проводками:

Дт 90.02.1 Кт 45.02 — списана себестоимость товаров (сторно);

Дт 76.09 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров (сторно);

Дт 90.03 Кт 19.09 — начислен НДС с выручки (сторно);

Дт 68.02 Кт 19.09 — принят НДС к вычету.

Если товар вернут не покупатель, а маркетплейс, то будет нужна проводка Дт 45 Кт 41 (сторно).

Списанию товаров предшествует их инвентаризация, в результате которой выявляется порча товаров (п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Решение комиссии о списании оформляется актом по рекомендуемой форме ТОРГ-16 при списании продукции без возможности ее дальнейшего использования. Перед тем, как составить этот акт нужно зафиксировать факт того, что товар был испорчен или поврежден. Для этого рекомендуется форма ТОРГ-15 и проводки:

Дт 94 Кт 41 — списана стоимость испорченного товара;

Дт 91.02 Кт 94 -- списана стоимость на внереализационные расходы.

Как отразить уведомление о выкупе?

Маркетплейс присылает уведомление о выкупе при продажах в страны ЕАЭС. Механизм такой: площадка сама покупает у продавца товар для оформления документов в ФТС. Для селлера это тоже продажа, но не физлицу, а напрямую Wildberries.

В 1С документ Выкуп комиссионера формируют проводки Дт 90.02 Кт 45 и Дт 62 договор выкупа Кт 90.01.

После формирования выкупа нужно сделать корректировку долга вид «Перенос задолженности» для перевода этой суммы на договор комиссии. Проводки: Дт 76.09 договор комиссии Кт 62 договор выкупа.

Маркетплейс прислал отчет. Что брать в базу для исчисления УСН?

На УСН «Доходы» нужно заплатить налог со всей суммы, которую заплатил покупатель (это строчка из отчета «Продажа»).

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

После оплаты маркетплейсу, обязательства покупателя по оплате товара полностью прекращаются. Следовательно, в этот момент вся сумма оплаты становится доходом продавца. А комиссия, которую удерживает маркетплейс — расходом продавца.

Если ИП на УСН «Доходы минус расходы», то нужно отразить полностью сумму доходов и комиссию в расходах.

Как перенести в 1С отчеты из личного кабинета маркетплейса?

В 1С есть возможность загружать отчеты, скачанные из личного кабинета в формате Excel. В программе 1С в разделе «Продажи» – «Маркетплейсы и комиссионеры» – кнопка «Загрузить.

Можно загружать отчеты по трем маркетплейсам: Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет. Также доступна интеграция программы 1С с личными кабинетами маркетплейсов через API. Для этого потребуется приобрести специальный модуль к программе 1С.

Как разделить продажу физическим и юридическим лицам?

Зачастую среди покупателей товаров на маркетплейсах есть самозанятые и юридические лица, которые должны предоставить чек селлеру. Необходимо разделять реализацию физическим и юридическим лицам, чтобы в приложении «Мой налог» отразилась нужная ставка налога.

Придется самостоятельно разделять реализации из отчетов маркетплейса (письмо Минфина от 15.09.2021 № 03-11-11/74629 и Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

Также на сайте ИФНС в разделе «База знаний по налогу на профессиональный доход» указано, что в случае, если невозможно узнать ИНН покупателя-юридического лица, то продажа отражается, как продажа физическому лицу.