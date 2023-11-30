Сколько будем отдыхать на Новый год

Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Сотрудники начнут отдыхать с 30 декабря 2023 года и выйдут на работу только 9 января 2024 года.

Новогодние каникулы для сотрудников будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).

Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.