Сколько будем отдыхать на Новый год

Новогодние каникулы для сотрудников будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).
Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Узнайте больше об изменениях в трудовом законодательстве 2024 года на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 5 декабря! Мы пригласили экспертов, которые расскажут про трудовые отношения и управление персоналом.
Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».
Посетите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
Комментарии11
ЮлияКадровик
8 января не выйдем)
Главный бухгалтер
видимо всё это в должностных обязанностях бухгалтера
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
эх(( маловато
https://my.mail.ru/mail/gonhar.56/video/_myvideo/124.html
9-го на работу. Без ошибок, видимо, не по силам клеркам новость опубликовать...