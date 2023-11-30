Сальдо ЕНС

Налоговики не обязаны проводить сверку по ЕНС. Но проводят

В Налоговом кодексе отсутствует обязанность налоговиков по проведению с налогоплательщиками сверки по ЕНС.
1 тыс.

Этот факт констатирует Минфин в письме от 30.10.2023 № 03-02-07/103058.

При этом налогоплательщик имеет право получить в ИФНС:

  • справку о сальдо ЕНС;

  • справку о принадлежности по ЕНП;

  • справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

Кроме того, налогоплательщик вправе осуществить сверку принадлежности сумм ЕНП, а также получить акт такой сверки. Об этом сказано в подпункте 5.2 пункта 1 статьи 21 НК.

Акт сверки, который применяют сейчас, утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@. В электронном виде его можно получить как через личный кабинет, так и по ТКС.

Кстати, скоро изменится справка о сальдо ЕНС. Там будет больше информации. Также изменится справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

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Комментарии

7
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 30.11.23, 15:02

    Главный бухгалтер

    Налоговики не обязаны проводить сверку по ЕНС. Но проводят

    Какие же они всё-таки милашки! Лишнюю работу делают, которую и делать-то не обязаны. И всё ради ублажить бухгалтера, что бы хоть чуть-чуть его порадовать, ну хоть чем-то....

    А мы, нехорошие такие, всё время чем-то недовольны и только и ругаем налоговиков!

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    30.11.23, 15:13

    ЛюдмилаБухгалтер

    А кто должен проводить? Они разносят платежи. Декларации. Фигачат чего попало туда. И не проводят сверку. Все было предсказано давно. Все идет к одностороннему порядку начисления налогов. Платите сколько сказали. И не важно что у вас другие данные. 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 30.11.23, 16:01

      Главный бухгалтер

      А кто должен проводить?

      видимо... скоро вовсе запретят! Вот действитльно: зачем??? Умные все стали?? 

      • Логотип Ludmila2505
        Ludmila2505
        30.11.23, 20:25

        ЛюдмилаБухгалтер

        Мне думается к этому все идет. 

    • Логотип Вислоухая
      Вислоухая Вчера в 11:32

      Наташа

      Следующий шаг - подкорректировать НК на предмет необязанности выдавать 

      справку о принадлежности по ЕНП;

      справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

      Можно оставить только справку о  вечноотрицательном (зачеркнуто) сальдо.

  • Логотип RayaYARA
    RayaYARA 30.11.23, 16:41

    Развели болото, утопили платежи, кто же захочет копаться в д-ме (простите)

  • Логотип Бородина Екатерина
    Бородина Екатерина Вчера в 10:11

    ЕкатеринаГлавный бухгалтер

    Ага, запросили акт сверки. Ну во первых по объему гораздо больше чем волшебная справка о принадлежности, пустых строк очень много. Во вторых почему то циферки со справкой не совпадают. Очередной ребус. Пока этот акт сверки забанила. Ну если уж заскучаю, то циферки погоняю, может какой портал в Тулу откроется.

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