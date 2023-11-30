Налоговики не обязаны проводить сверку по ЕНС. Но проводят

В Налоговом кодексе отсутствует обязанность налоговиков по проведению с налогоплательщиками сверки по ЕНС.

Этот факт констатирует Минфин в письме от 30.10.2023 № 03-02-07/103058.

При этом налогоплательщик имеет право получить в ИФНС:

справку о сальдо ЕНС;

справку о принадлежности по ЕНП;

справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

Кроме того, налогоплательщик вправе осуществить сверку принадлежности сумм ЕНП, а также получить акт такой сверки. Об этом сказано в подпункте 5.2 пункта 1 статьи 21 НК.

Акт сверки, который применяют сейчас, утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@. В электронном виде его можно получить как через личный кабинет, так и по ТКС.

Кстати, скоро изменится справка о сальдо ЕНС. Там будет больше информации. Также изменится справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.