Налоговики не обязаны проводить сверку по ЕНС. Но проводят

Этот факт констатирует Минфин в письме от 30.10.2023 № 03-02-07/103058.
При этом налогоплательщик имеет право получить в ИФНС:
справку о сальдо ЕНС;
справку о принадлежности по ЕНП;
справку об исполнении обязанности по уплате налогов.
Кроме того, налогоплательщик вправе осуществить сверку принадлежности сумм ЕНП, а также получить акт такой сверки. Об этом сказано в подпункте 5.2 пункта 1 статьи 21 НК.
Акт сверки, который применяют сейчас, утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@. В электронном виде его можно получить как через личный кабинет, так и по ТКС.
Кстати, скоро изменится справка о сальдо ЕНС. Там будет больше информации. Также изменится справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.
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Комментарии7
Главный бухгалтер
Какие же они всё-таки милашки! Лишнюю работу делают, которую и делать-то не обязаны. И всё ради ублажить бухгалтера, что бы хоть чуть-чуть его порадовать, ну хоть чем-то....
А мы, нехорошие такие, всё время чем-то недовольны и только и ругаем налоговиков!
ЛюдмилаБухгалтер
А кто должен проводить? Они разносят платежи. Декларации. Фигачат чего попало туда. И не проводят сверку. Все было предсказано давно. Все идет к одностороннему порядку начисления налогов. Платите сколько сказали. И не важно что у вас другие данные.
Главный бухгалтер
видимо... скоро вовсе запретят! Вот действитльно: зачем??? Умные все стали??
ЛюдмилаБухгалтер
Мне думается к этому все идет.
Наташа
Следующий шаг - подкорректировать НК на предмет необязанности выдавать
Можно оставить только справку о вечноотрицательном (зачеркнуто) сальдо.
Развели болото, утопили платежи, кто же захочет копаться в д-ме (простите)
ЕкатеринаГлавный бухгалтер
Ага, запросили акт сверки. Ну во первых по объему гораздо больше чем волшебная справка о принадлежности, пустых строк очень много. Во вторых почему то циферки со справкой не совпадают. Очередной ребус. Пока этот акт сверки забанила. Ну если уж заскучаю, то циферки погоняю, может какой портал в Тулу откроется.