Как в 1С:Бухгалтерии 8 сформировать отчеты для руководителя

Разработчики программы 1С:Бухгалтерия 8 упростили настройку отчетов для руководителя. Изменения действуют в новых версиях, начиная с 3.0.144. Об этом сказано на сайте 1С.
Софт позволяет сформировать отчет для руководителя и настроить часто используемые параметры.
Пользователи смогут установить свои варианты оформления сумм в таблице отчета, а также округлять их до тысяч рублей. Отрицательные значения можно выделить красным.
Сделать это можно в простом интерфейсе через меню «Товары — Основное — Отчеты — Продажи по номенклатуре».
В полном интерфейсе нужно зайти в меню «Руководителю — Продажи — Продажи по номенклатуре».
Отчет обновится сразу после изменения быстрых настроек. Это облегчит бухгалтерам составление нужных отчетов для руководства.
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