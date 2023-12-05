Как в 1С:Бухгалтерии 8 сформировать отчеты для руководителя

Бухгалтеры смогут быстро подготовить для руководителей отчеты по продажам. Теперь можно устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.

Разработчики программы 1С:Бухгалтерия 8 упростили настройку отчетов для руководителя. Изменения действуют в новых версиях, начиная с 3.0.144. Об этом сказано на сайте 1С.

Софт позволяет сформировать отчет для руководителя и настроить часто используемые параметры.

Пользователи смогут установить свои варианты оформления сумм в таблице отчета, а также округлять их до тысяч рублей. Отрицательные значения можно выделить красным.

Сделать это можно в простом интерфейсе через меню «Товары — Основное — Отчеты — Продажи по номенклатуре».

В полном интерфейсе нужно зайти в меню «Руководителю — Продажи — Продажи по номенклатуре».

Отчет обновится сразу после изменения быстрых настроек. Это облегчит бухгалтерам составление нужных отчетов для руководства.