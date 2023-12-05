Меняют правила расчета среднего заработка для справки в центр занятости

Причина – новый закон о занятости. Сейчас законопроект принят во втором чтении. По нему порядок расчета среднего заработка утверждает Минтруд.
Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Сейчас действуют правила, утвержденные постановлением правительства от 24.06.2023 № 1026. Про них мы рассказывали тут.
По-прежнему считать средний заработок надо по зарплате за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу перед месяцем увольнения.
В общем случае считать средний будет ЦЗН. Но в ряде случаев это должен делать работодатель:
когда сотрудница была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;
когда не было начислений в последние 12 месяцев;
если сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;
если сотрудник получал зарплату в иностранной валюте.
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