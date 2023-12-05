Меняют правила расчета среднего заработка для справки в центр занятости

Работодатели будут считать средний заработок для пособия по безработице по новым правилам.

Причина – новый закон о занятости. Сейчас законопроект принят во втором чтении. По нему порядок расчета среднего заработка утверждает Минтруд.

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Сейчас действуют правила, утвержденные постановлением правительства от 24.06.2023 № 1026. Про них мы рассказывали тут.

По-прежнему считать средний заработок надо по зарплате за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу перед месяцем увольнения.

В общем случае считать средний будет ЦЗН. Но в ряде случаев это должен делать работодатель: