Что поменяется в ЕФС-1 по договорам ГПХ

В новой форме ЕФС-1 будут еще такие коды:
ДГПХФЛНС – договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм;
ДАВТФЛНС – договор авторского заказа, по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм.
Дело в том, что сейчас СФР не знает, есть ли в договоре ГПХ условие о взносах на травматизм, или нет. Для организаций это большой роли не играет, а для ИП это важно.
Если в договоре ГПХ есть условие о страховании, то ИП надо регистрировать как работодателя, если нет, то не надо. Регистрация в качестве работодателя в СФР сейчас идет без заявления.
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