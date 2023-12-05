Что поменяется в ЕФС-1 по договорам ГПХ

Сейчас в форме ЕФС- при заключении и расторжении договоров ГПХ надо ставить специальные коды. Их будет больше.

В новой форме ЕФС-1 будут еще такие коды:

ДГПХФЛНС – договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм;

ДАВТФЛНС – договор авторского заказа, по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм.

Дело в том, что сейчас СФР не знает, есть ли в договоре ГПХ условие о взносах на травматизм, или нет. Для организаций это большой роли не играет, а для ИП это важно.

Если в договоре ГПХ есть условие о страховании, то ИП надо регистрировать как работодателя, если нет, то не надо. Регистрация в качестве работодателя в СФР сейчас идет без заявления.