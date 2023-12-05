ИП на НПД не обязан применять онлайн-кассу

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2023 № 30-01-15/100598.
ККТ обязаны применять организации и ИП.
Но ИП на НПД от такой обязанности освобождены.
Самозанятые должны передавать в ФНС информацию о расчетах с покупателями через приложение «Мой налог» или через уполномоченный банк или электронную площадку.
Если оплата идет наличными, то чек формируют сразу. Если оплата была безналом, то сформировать чек надо не позднее 9 числа следующего месяца.
Кстати самозанятый может сделать чек через «Мой налог», даже если нет интернета (письмо Минфина от 08.08.2023 № ЗГ-3-20/10305@).
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