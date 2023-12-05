ИП на НПД не обязан применять онлайн-кассу

Самозанятые обязаны выдать клиенту чек, но формировать его надо не с помощью ККТ, а в приложении «Мой налог». Это касается, в том числе, ИП.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2023 № 30-01-15/100598.

ККТ обязаны применять организации и ИП.

Но ИП на НПД от такой обязанности освобождены.

Самозанятые должны передавать в ФНС информацию о расчетах с покупателями через приложение «Мой налог» или через уполномоченный банк или электронную площадку.

Если оплата идет наличными, то чек формируют сразу. Если оплата была безналом, то сформировать чек надо не позднее 9 числа следующего месяца.

Кстати самозанятый может сделать чек через «Мой налог», даже если нет интернета (письмо Минфина от 08.08.2023 № ЗГ-3-20/10305@).