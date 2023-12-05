Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы»: таблица для 2023 и 2024 годов

Правило про уменьшение налога на взносы ИП без их фактической уплаты работает только для УСН «доходы» и ПСН. По части УСН «доходы минус расходы» поправок в НК на счет взносов не было.
На УСН «доходы минус расходы» взносы идут на уменьшение налоговой базы, а не самого налога как на доходной УСН. То есть, взносы включают в расходы.
Важно! Условие об уплате взносов для учета их в расходах осталось. Без уплаты их нельзя принимать в расходы.
Смотрите в нашей таблице как учитывать взносы ИП на УСН «доходы минус расходы» в 2023 и 2024 годах.
Взносы
2023 год
2024 год
Фиксированные взносы ИП за 2022 год
Включают в расходы в 2023 году, если они уплачены в 2023 году (ушли с ЕНС в бюджет).
Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (в 2023 годувесь год был долг и взносы ушли с ЕНС в бюджет в 2024 году).
Взносы 1% за 2022 год
Включают в расходы в 2023 году, если они уплачены в 2023 году (ушли с ЕНС в бюджет).
Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены в 2024 году (в 2023 годубыл долг и взносы ушли с ЕНС в бюджет в 2024 году).
Фиксированные взносы ИП за 2023 год
Включают в расходы в 2023 году, если они уплачены в 2023 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.
Но можно включить в расходы в 2024 году (по сроку уплаты 09.01.2024), даже если они уплачены в 2023 году, но не зарезервированы.
Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (ушли с ЕНС в бюджет).
Можно включить расходы в 2024 году, даже если они уплачены в 2023 году, но не были зарезервированы и их не принимали в расходы в 2023 году.
Взносы 1% за 2023 год
Включают в расходы в 2023 году, если они уплачены в 2023 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.
Но можно включить в расходы в 2024 году (по сроку уплаты 01.07.2024), даже если они уплачены в 2023 году, но не зарезервированы.
Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (ушли с ЕНС в бюджет).
Можно включить расходы в 2024 году, даже если они уплачены в 2023 году, но не были зарезервированы и их не принимали в расходы в 2023 году
Фиксированные взносы ИП за 2024 год
–
Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.
Но можно включить в расходы в 2025 году (по сроку уплаты 09.01.2025), даже если они уплачены в 2024 году, но не зарезервированы.
Взносы 1% за 2024 год
–
Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.
Но можно включить в расходы в 2025 году (по сроку уплаты 01.07.2025), даже если они уплачены в 2024 году, но не зарезервированы.
Платить фиксированные взносы в 2023 году можно платежкой со статусом 01 на КБК ЕНП или платежкой-02 на КБК взносов. С 2024 года – только платежкой-01 на КБК ЕНП. Реквизиты платежки – здесь.
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