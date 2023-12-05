Депутат хочет установить нулевой НДС на елки и мандарины

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил премьер-министра Михаила Мишустина ввести нулевой НДС при продаже новогодних елок, в том числе и искусственных, а также мандаринов. Об этом пишет «ТАСС».
Новогодние елки и мандарины являются основными атрибутами для празднования Нового года, при этом именно на эти товары цены выросли больше всего среди всех новогодних расходов граждан, — сказал Владислав Даванков.
По мнению депутата, ставка НДС 0% для предпринимателей поможет не допустить рост цен на популярные товары к Новому году.
В октябре 2023 года стоимость мандаринов выросла больше чем на 80% по сравнению с ценой 2022 года. Их цена за килограмм превысила 200 рублей.
Также за год на 21% подорожали искусственные елки.
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