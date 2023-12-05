Wildberries: информация о росте цен за отказ от товара не соответствует действительности

Wildberries сообщил, что информация о повышении платы за обратную доставку при отказе от товара не соответствует действительности. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.
Для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, — говорится в сообщении.
Если покупатель решил отказаться от крупногабаритного товара, то стоимость возврата может повышаться.
В ноябре маркетплейс отменил плату за обратную доставку для более 1,2 тыс. товаров.
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