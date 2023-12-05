Wildberries: информация о росте цен за отказ от товара не соответствует действительности

Маркетплейс не менял механизм компенсации расходов по возврату товара ненадлежащего качестве. С пользователей по-прежнему берут деньги только в отдельных случаях.

Wildberries сообщил, что информация о повышении платы за обратную доставку при отказе от товара не соответствует действительности. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, — говорится в сообщении.

Если покупатель решил отказаться от крупногабаритного товара, то стоимость возврата может повышаться.

В ноябре маркетплейс отменил плату за обратную доставку для более 1,2 тыс. товаров.